Цей шоколадний торт вразить вас глибиною свого смаку. Якщо ви не проти додаткових відтінків, то можете поекспериментувати з додаванням екстракту ванілі, м'яти або апельсину.
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Рецепт шоколадного торта
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 12
Інгредієнти:
– масло для змащування форми;
– 225 грамів борошна;
– 350 грамів цукрової пудри;
– 85 грамів какао-порошку;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки соди;
– 250 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 125 мілілітрів оливкової олії;
– 250 мілілітрів окропу;
– 3 столові ложки кавових гранул;
для ганашу:
– 250 грамів чорного шоколаду;
– 200 мілілітрів окропу;
– 1 столова ложка кавових гранул;
– 100 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
Розігрійте духовку до 170 градусів. Вистеліть круглу форму для торта діаметром 20 сантиметрів пергаментом і змастіть маслом.
У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і соду. Добре збийте, щоб усі сухі інгредієнти поєдналися.
Зробіть заглиблення в центрі, влийте молоко і розбийте яйця. Додайте оливкову олію і збивайте, поки не утвориться густе тісто.
Додайте окріп і каву, перемішайте – тісто вийде дуже рідке.
Вилийте тісто у підготовлену форму і випікайте 55 хвилин на середній полиці духовки, поки шпажка не буде чистою, а торт не відійде від країв форми.
Дістаньте з духовки і залиште у формі до повного охолодження.
Для ганаша покладіть темний шоколад у миску. Залийте його окропом і додайте каву. Перемішуйте, доки шоколад не розтане і не стане однорідним.
Полийте торт ганашем і рівномірно розподіліть. Посипте тертим молочним шоколадом і поставте в холодильник, щоб ганаш застиг.
Смачного!
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