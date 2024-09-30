Цей шоколадний торт вразить вас глибиною свого смаку. Якщо ви не проти додаткових відтінків, то можете поекспериментувати з додаванням екстракту ванілі, м'яти або апельсину.

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Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 12

Інгредієнти:

– масло для змащування форми;

– 225 грамів борошна;

– 350 грамів цукрової пудри;

– 85 грамів какао-порошку;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1,5 чайної ложки соди;

– 250 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 125 мілілітрів оливкової олії;

– 250 мілілітрів окропу;

– 3 столові ложки кавових гранул;

для ганашу:

– 250 грамів чорного шоколаду;

– 200 мілілітрів окропу;

– 1 столова ложка кавових гранул;

– 100 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів. Вистеліть круглу форму для торта діаметром 20 сантиметрів пергаментом і змастіть маслом.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і соду. Добре збийте, щоб усі сухі інгредієнти поєдналися.

Зробіть заглиблення в центрі, влийте молоко і розбийте яйця. Додайте оливкову олію і збивайте, поки не утвориться густе тісто.

Додайте окріп і каву, перемішайте – тісто вийде дуже рідке.

Вилийте тісто у підготовлену форму і випікайте 55 хвилин на середній полиці духовки, поки шпажка не буде чистою, а торт не відійде від країв форми.

Дістаньте з духовки і залиште у формі до повного охолодження.

Для ганаша покладіть темний шоколад у миску. Залийте його окропом і додайте каву. Перемішуйте, доки шоколад не розтане і не стане однорідним.