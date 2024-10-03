Експерт Джадд Кларк підкреслив, що холодильник залишається оптимальним вибором для тривалого зберігання курячих яєць. Однак, застеріг від розміщення яєць у спеціальному лотку, який зазвичай на дверцятах холодильника. За його словами, це масова помилка, пише Express.

Читайте також Холодець буде ідеально прозорим і смачним: занотуйте собі раз і назавжди цей трюк шеф-кухарів

Яйця не варто зберігати на дверцях холодильника

Як пояснив Кларк, у холодильнику яйця можуть зберігатися на 4 – 5 тижнів довше, оскільки прохолодні умови забезпечують свіжість й перешкоджають розмноженню бактерій, зокрема сальмонели. Зберігати цей продукт при кімнатній температурі також можливо, але слід мати на увазі, що термін придатності скоротиться на 1 – 2 тижні.

Так, секрет довготривалого зберігання яєць полягає в підтримці стабільної температури, щоб уникнути утворення конденсату, який може сприяти проникненню бактерій через шкаралупу. Саме тому важливо підтримувати постійну температуру після того, як принесли яйця додому, аби гарантувати, що вони безпечні для вживання в їжу.

Тож експерт не радить класти яйця на дверцята холодильника – це місце, де температура постійно змінюється: дверцята відчиняються та зачиняються.

Якщо у холодильнику є спеціальний лоток на полиці, то краще ігноруйте його. Найкраще зберігати яйця в оригінальній упаковці з супермаркету, яка не лише захищає яйця від пошкоджень, але й вказує на термін придатності,

– рекомендує Кларк.

Він переконаний, що ідеальним місцем для цього продукту є середня полиця холодильника, оскільки там підтримується більш стабільна температура і рівень вологості.

Ще 7 днів життя: дізнайтеся, як зберегти свіжість нарізаного авокадо.