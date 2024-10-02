Експерти рекомендують просту техніку, яка може продовжити термін зберігання цих популярних фруктів ще на тиждень. Як зберегти свіжість нарізаного авокадо, розповідає Express.

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Вода – не найкращий метод

Широко розповсюдженим методом зберігання нарізаного авокадо є занурення його у воду. Однак така практика може сприяти розмноженню шкідливих бактерій на поверхні плодів, зокрема сальмонели та лістерії, що значно підвищує ризик харчових захворювань.

Авокадо природним чином несе бактерії на своїй шкірці, і коли його поміщають у воду, ці мікроорганізми можуть проникнути в м'якуш фрукта. Крім того, авокадо особливо чутливий і може вбирати вологу, що призводить до кашоподібної текстури, яка погіршує смак і якість.

Як правильно зберігати нарізане авокадо?

Секрет збереження свіжості нарізаного авокадо полягає в мінімізації впливу кисню. Це дуже важливо, оскільки окислення може призвести до потемніння м'якоті фрукта, в результаті чого він набуває непривабливого коричневого кольору.

Простий, але ефективний спосіб зберегти свіжість авокадо – додати кілька крапель лимонного або лаймового соку на зріз фрукта. Лимонна кислота, що міститься в цих соках, діє як природний антиоксидант, гальмуючи процес окислення.

Після цього бажано щільно загорнути авокадо в поліетиленову плівку, щоб мінімізувати доступ повітря. Зберігання загорнутого авокадо в холодильнику допоможе зберегти його свіжість протягом декількох днів.



Як зберегти свіжість нарізаного авокадо / Фото Unsplash

Як щодо цілого авокадо?

Покладіть авокадо у темному місці, якомога далі від прямих сонячних променів. Сонце може прискорити процес дозрівання, що вплине на смак.

Якщо авокадо ще твердий та має світло-зелений колір, не кладіть його в холодильник. Краще покладіть на сонце.

За умови правильного зберігання цілі авокадо можуть зберігатися до семи днів за кімнатної температури, а потім до трьох днів – в холодильнику після дозрівання.

Дотримуючись кількох простих рекомендацій, споживачі можуть насолоджуватися свіжим і смачним авокадо, мінімізуючи ризики для здоров'я. Правильні методи зберігання не лише подовжують термін придатності фрукта, але й допомагають зберегти його винятковий смак.

До речі: якщо не хочете чекати днями, поки авокадо "дозріє сам", його можна зробити стиглим лише за 10 хвилин.