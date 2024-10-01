Один український фуд-блогер висвітлив наукові основи приготування яєць, пояснивши, що цей процес містить денатурацію білків. Будь-який метод, що призводить до хімічної зміни білків, може ефективно "готувати їжу". Як зварити яйця без варіння, розповідає Знай.UA.

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Як зварити курячі яйця без варіння?

Потрібне лише два інгредієнти: сире яйце та алкоголь, наприклад, горілку, ром або інший спиртний напій. Для початку налийте обраний алкоголь у склянку або невелику місткість. Потім розбийте яйце в рідину, переконавшись, що воно повністю занурене. Коли білок набуде білого кольору, зачекайте деякий час, щоб жовток приготувався.

Зварене в спирті яйце їстівне, але містить високу концентрацію спирту. Якщо ви вирішите їсти його, ймовірно, найкраще використовувати його в коктейлі,

– йдеться у повідомленні.

Експерти відзначили, що час реакції при варінні яєць в алкоголі значно варіюється залежно від концентрації спирту. У той час як варіння яєць традиційними методами дає швидший результат, процес приготування з алкоголем вимагає мінімум години очікування, щоб забезпечити належне проникнення алкоголю в яйце.

Наукове пояснення

Яєчний білок, який складається переважно з білка альбуміну, зазнає значних змін у поєднанні з алкоголем. Вже через кілька хвилин після додавання яйця до алкогольної речовини спочатку прозорий яєчний білок починає каламутніти. Це явище відбувається внаслідок хімічної реакції, в якій алкоголь денатурує білкові молекули, змінюючи їх структуру і дозволяючи їм утворювати нові зв'язки.

Оскільки алкоголь продовжує дифундувати в яєчний білок, трансформація прогресує, що в кінцевому підсумку призводить до повної зміни кольору на білий.

Хоча яєчний жовток містить певну кількість білка, він також містить багато жиру, який погано реагує на вплив алкоголю. Протягом 1 – 3 годин – залежно від концентрації алкоголю – яєчний білок переходить у твердий білий стан, тоді як жовток стає твердим.

Такий спосіб варіння яйця ефективно знищує шкідливі патогени, які спричиняють харчові отруєння. Алкоголь, подібно до тепла, слугує потужним дезінфекційним засобом.

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