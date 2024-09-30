Досвідчені господині поділилися ефективними методами кип'ятіння молока, які допоможуть запобігти його скипанню та пригоранню. Ці перевірені методи мають на меті допомогти домашнім кухарям досягти ідеальних результатів на кухні, пише Знай.UA.

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Як закип'ятити молоко швидко і без втрат?

Нагрівання молока призводить до злипання крапельок жиру. Цей процес призводить до коагуляції казеїну, основного білка в молоці, в результаті чого утворюється піниста речовина.

Саме вона у результаті заважає вільному виходу водяної пари з дна каструлі. Як наслідок, цей тиск призводить до того, що піна переливається через краї каструлі.

Щоб молоко не збігало:

Покладіть дерев'яну ложку або лопатку на каструлю з молоком. Також можна помістити ложку у каструлю, а тоді залити молоко і поставити його на плиту.

"Жировий" метод. Для цього краї каструлі змащують зсередини рослинною олією або вершковим маслом. Він має бути товщиною приблизно 1 сантиметр.

Саморобний "сторож для молока". На дно каструлі кладуть блюдце дном догори або кришку для консервування бортиками вниз. Під ними залишиться повітря, яке допоможе сформуватися великим і достатньо міцним бульбашкам.

Щоб молоко не пригоріло:

Правильний посуд. Найкраще підходить алюмінієвий чи скляний посуд або ж каструля з нержавіючої сталі. Дно у посудині має бути товстим – так молоко нагріватиметься більш рівномірно.

Постійне помішування. Якщо постійно помішувати молоко, воно не пригорить і не втече.



Якщо постійно помішувати молоко, воно не пригорить і не втече. Холодна вода. Обприскайте каструлю крижаною водою перед тим як поставити її на вогонь. Можна також влити на дно трохи води та закип'ятити її, а вже потім додати молоко.

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