Експерти пропонують кілька простих способів покращити смак борщу, зробивши його більш гармонійним та приємним. Про це пише Ukr.Media.

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Що робити, якщо борщ вийшов кислим

Експерти визначили ефективні методи зниження кислотності борщу. Один з найпростіших методів – додавання йодованої солі. При потраплянні до кислих компонентів страви сіль працює на нейтралізацію надлишкової кислотності. Для реалізації цього методу рекомендується розчинити сіль у гарячій воді перед тим, як додавати її в киплячий борщ.

Ще у кулінарній підказці для любителів борщу експерти пропонують використовувати солодку моркву як альтернативу надмірній кількості солі. Щоб урізноманітнити страву, просто натріть моркву на тертці та злегка обсмажте на сковороді перед додаванням у борщ. Цей спосіб не тільки допомагає нейтралізувати кислотність, але й надає супу ледь вловної солодкості.

Існує і третій варіант – додати до борщу яйця. Відваріть їх, дрібно наріжте та відправте в каструлю. Яйця змінять смак страви, зробивши її більш гармонійною. Також варто згадати картоплю. Якщо в борщі вже є картопля, додайте ще одну – вона вбере надлишки кислоти, і смак стане м'якшим.



Як нейтралізувати кислий смак в борщі / Фото Unsplash

Можна скористатися і харчовою содою. Додавання приблизно третини чайної ложки харчової соди в киплячу каструлю може ефективно збалансувати смак страви. Цей простий інгредієнт не лише добавляє особливого смаку, але й допомагає швидко нейтралізувати надлишкову кислинку.

І останній метод – сметана. Пропонують додати до борщу сметану жирністю 15%. Лише одна столова ложка на сковороді може ефективно пом'якшити кислотність страви та надати їй ніжного кремового відтінку, покращити загальний смак та зовнішній вигляд.

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