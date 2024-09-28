Саме в Італії, яка вважається батьківщиною пасти, кухарі володіють глибоким розумінням кулінарних секретів цієї улюбленої страви. Про три найголовніші з них, пише Смачно 24.

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3 секрети італійських кухарів для приготування пасти

Перший секрет

Щоб досягти ідеального приготування макаронних виробів без ризику злипання, кулінари наголошують на важливості вибору відповідного розміру каструлі залежно від кількості порцій, які потрібно приготувати.

Рекомендується використовувати один літр води на кожні 100 грамів макаронних виробів, а також додавати половину чайної ложки солі на кожен літр використаної води.

Другий секрет

Експерти закликають додавати рослинну олію в киплячу воду, щоб запобігти злипанню спагеті, локшини та інших видів макаронних виробів під час варіння. Вважається, що в середньому однієї столової ложки олії на каструлю достатньо для досягнення оптимального результату. Для цього підійде як соняшникова, так і оливкова олія.

Третій секрет

У кулінарній практиці заведено запобігати злипанню макаронних виробів, обливати їх водою перед подачею на стіл. Однак цей прийом можна застосовувати лише, якщо макарони будуть зберігатися в холодильнику протягом тривалого часу після приготування. Макарони з твердих сортів пшениці не варто промивати холодною водою. Замість цього слід використовувати теплу воду.

Крім того, щоб запобігти прилипанню макаронів, рекомендується додавати вершкове масло як ефективну альтернативу.

А ви знали? Злити воду з макаронів можна набагато простіше, швидше та акуратніше, ніж перекидати їх у друшляк – "лайфхак з макаронами".