Зберігання бананів у холодильнику або на підвіконні може призвести до їх швидкого псування. Плоди можуть в'янути і гнити, й втрачати виразний цукровий смак. Де ж насправді потрібно зберігати ці фрукти, інформує Ukr.Media.

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Де найкраще зберігати банани?

У дискусії про оптимальне зберігання фруктів експерти рекомендують зберігати банани на кухонному столі за умови дотримання певних умов. Важливо, щоб:

температура в приміщенні залишалася стабільною,

банани були захищені від прямих сонячних променів, щоб зберегти їхню свіжість і смак;

тримався високий рівень вологості. Підвищити його можна, просто розвішавши на батареї мокрі рушники.



Банани треба зберігати на кухонному столі / Фото Unsplash

Чому не підходить холодильник чи підвіконня?

При тривалому зберіганні в холодильнику харчові продукти часто втрачають свої смакові якості, й стають ніякими.

А банани, розміщені на підвіконнях у спекотних і сонячних умовах, мають тенденцію до швидкого дозрівання, що часто призводить вже до перезрівання.

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