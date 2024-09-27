Зберігання бананів у холодильнику або на підвіконні може призвести до їх швидкого псування. Плоди можуть в'янути і гнити, й втрачати виразний цукровий смак. Де ж насправді потрібно зберігати ці фрукти, інформує Ukr.Media.
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Де найкраще зберігати банани?
У дискусії про оптимальне зберігання фруктів експерти рекомендують зберігати банани на кухонному столі за умови дотримання певних умов. Важливо, щоб:
- температура в приміщенні залишалася стабільною,
- банани були захищені від прямих сонячних променів, щоб зберегти їхню свіжість і смак;
- тримався високий рівень вологості. Підвищити його можна, просто розвішавши на батареї мокрі рушники.
Банани треба зберігати на кухонному столі / Фото Unsplash
Чому не підходить холодильник чи підвіконня?
При тривалому зберіганні в холодильнику харчові продукти часто втрачають свої смакові якості, й стають ніякими.
А банани, розміщені на підвіконнях у спекотних і сонячних умовах, мають тенденцію до швидкого дозрівання, що часто призводить вже до перезрівання.
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