Вчені Оксфордського університету і політехнічного університету Валенсії вирішили з'ясувати, як колір посуду впиває на сприйняття їжі. І їхні результати показали: деякі кольори люди вважають біль привабливими поруч із їжею, повідомляє food and mood.

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Який колір посуду найбільш "апетитний"

У ході експерименту вчені попросили 57 людей спробувати гарячий шоколад з чашок різного кольору. В дослідженні були представлені:

білий;

червоний;

помаранчевий;

бежевий.

Напій у всіх чашках був однаковим, але більшість респондентів відзначили шоколад у помаранчевих чашках. Вони переконували, що цей напій має більш насичений смак і аромат.

Науковці зазначають, що помаранчевий – це колір оптимізму, творчості та гарного настрою, завдяки чому з ним їжа та напої стають смачнішими.

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