Поза сезоном овочі та фрукти коштують непомірно дорого, тому дбайливі господині намагаються запастися з літа, консервуючи або заморожуючи продукти, інформує 24 Канал. Під час консервування баклажани втрачають велику частину своїх корисних властивостей, тому краще їх заморозити.

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Як заморозити баклажани на зиму: основні правила

Якщо ви хочете заморозити сирі баклажани, наріжте їх кубиками приблизно 1,5 сантиметра і покладіть у морозильну камеру в щільно закритому поліетиленовому пакеті. Заготовані таким чином кубики баклажанів можна зберігати 6 місяців, а також використовувати без розморожування.

Проте найкращий спосіб заморозити ці овочі – спочатку приготувати їх на грилі. Наріжте їх скибочками, збризніть лимонним соком, злегка посоліть і обсмажте на грилі 3 хвилини. Покладіть обсмажені скибочки один біля одного на піднос, накрийте фольгою та поставте в морозильну камеру. Коли скибочки баклажанів стануть твердими, вийміть їх із морозильника, перекладіть у герметичний контейнер або пакет і знову заморозьте. Такі баклажани легко зберігаються протягом 8 місяців.

Варені або смажені баклажани можна заморожувати в герметичних контейнерах. Важливо дати їм охолонути перед заморожуванням, щоб зберегти їхній колір і смак.

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