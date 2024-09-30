Вона не є небезпечною, але впливає на смак продукту. Тож, чи знімати піну та що буде, якщо залишати її, розповідає Ukr.Media.

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Прибирати піну чи ні?

Поступове нагрівання води може призвести до збільшення утворення піни. Зокрема, м'ясо, яке містить кров, сприяє появі темного відтінку піни. Крім того, якість і чистота інгредієнтів, що готуються, відіграють значну роль в обсязі піни, що утворюється в процесі приготування.

Для організму пінка, яка з'являється під час приготування м'яса, не становить жодної загрози. Але вже готовій страві вона може нашкодити. Ось 4 причини, чому краще прибирати пінку з м'яса під час варіння:

Швидке скисання – пінка є білком, який згорнувся, а він значно скорочує терміни зберігання їжі, тому бульйон, з поверхні якого не знімали пінку, може скиснути вже на третій день.

Неприємний запах – якщо пінка з'явилася в процесі приготування жирного м'яса (свинина, яловичина), вона відрізняється досить специфічним ароматом. І подобається він далеко не всім людям.

Поява гіркого смаку – хоча він і малопомітний, проте може значно погіршити страву.

Не надто апетитна страва на вигляд – будь-який кулінар мріє досягти прозорого бульйону, а ось пінка зовнішній вигляд завжди погіршує.

Щоб піни було менше:

Експерти рекомендують періодично знімати піну ложкою під час приготування їжі. Допоможе і додавання цибулі в каструлю, ще й покращить смак страви.

Також варто використовувати свіже м'ясо, оскільки воно, як правило, утворює менше піни порівняно з переробленим.