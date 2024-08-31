Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Втільте його в життя, поки триває сезон кавунів.
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Морозиво з кавуна
- Час: 15 хвилин + час на заморозку
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– половина кавуна;
– склянка полуниці;
– склянка малини;
– 2 столові ложки меду.
Дивіться, як приготувати морозиво з кавуна: відео
Приготування:
- Вийміть м'якоть кавуна та приберіть кісточки.
- Ягоди та кавун заморозьте.
- У чашу блендера помістіть заморожений кавун, полуницю, малину та мед.
- Збийте до однорідності. Подавайте у половинці кавуна.
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