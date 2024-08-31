Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Втільте його в життя, поки триває сезон кавунів.

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Морозиво з кавуна

  • Час: 15 хвилин + час на заморозку
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина кавуна;
– склянка полуниці;
– склянка малини;
– 2 столові ложки меду.

Дивіться, як приготувати морозиво з кавуна: відео

Приготування:

  1. Вийміть м'якоть кавуна та приберіть кісточки.
  2. Ягоди та кавун заморозьте.
  3. У чашу блендера помістіть заморожений кавун, полуницю, малину та мед.
  4. Збийте до однорідності. Подавайте у половинці кавуна.

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