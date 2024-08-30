Пиріг "3 склянки" також готується дуже просто. Обов'язково спробуйте – не пошкодуєте.
Буде смачно Без замішування тіста: елементарний рецепт сирного пирога зі сливами
Пиріг з яблуками "3 склянки"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 250 грамів манки;
– 250 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 70 грамів масла.
Начинка:
– 13 – 15 яблук.
Дивіться, як приготувати цей смачний пиріг: відео
Приготування:
- ️Борошно, манку та цукор з'єднайте з розпушувачем та ванільним цукром.
- Окремо натріть яблука на великій терці та полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли. За бажанням додайте до яблук родзинки.
- У форму, застелену пергаментом, всипте 1 склянку сипучих інгредієнтів. Далі викладіть шар яблук і мигдалевих пластівців. Знову покладіть сипучий шар, яблука і так до кінця. Верхнім обов'язково має бути сипучий шар.
- Натріть зверху масло та посипте цукром. Випікайте 40 – 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.