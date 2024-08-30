Пиріг "3 склянки" також готується дуже просто. Обов'язково спробуйте – не пошкодуєте.

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Пиріг з яблуками "3 склянки"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 250 грамів манки;

– 250 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 70 грамів масла.

Начинка:

– 13 – 15 яблук.

Дивіться, як приготувати цей смачний пиріг: відео

Приготування:

️Борошно, манку та цукор з'єднайте з розпушувачем та ванільним цукром. Окремо натріть яблука на великій терці та полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли. За бажанням додайте до яблук родзинки. У форму, застелену пергаментом, всипте 1 склянку сипучих інгредієнтів. Далі викладіть шар яблук і мигдалевих пластівців. Знову покладіть сипучий шар, яблука і так до кінця. Верхнім обов'язково має бути сипучий шар. Натріть зверху масло та посипте цукром. Випікайте 40 – 50 хвилин при температурі 180 градусів.

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