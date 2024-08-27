Вам навіть не треба буде замішувати тісто. такий пиріг сподобається всім.

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Сливовий пиріг

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 180 грамів масла 73%;

– 300 грамів борошна;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 2 чайні ложки розпушувача.

Для начинки:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 10 слив.

Приготування:

Масло кімнатної температури змішайте з просіяним борошном і розпушувачем. Додайте цукрову пудру і змішайте, щоб утворилися крихти. Сливи розділіть навпіл, видаліть кісточки, а плоди наріжте. Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте цукор, ванільний цукор, яйця і крохмаль. Перемішайте та збийте блендером до стану гладкої пасти. У форму для випікання покладіть пергамент, рівномірно висипте половину крихти, не приминайте. Додайте сирну масу, розрівняйте, викладіть на неї сливи. Засипте начинку рештою крихти. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів впродовж 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі до повного остигання.

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