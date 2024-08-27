Вам навіть не треба буде замішувати тісто. такий пиріг сподобається всім.

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Сливовий пиріг

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:
– 180 грамів масла 73%;
– 300 грамів борошна;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача.
Для начинки:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 10 слив.

Приготування:

  1. Масло кімнатної температури змішайте з просіяним борошном і розпушувачем. Додайте цукрову пудру і змішайте, щоб утворилися крихти.
  2. Сливи розділіть навпіл, видаліть кісточки, а плоди наріжте.
  3. Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте цукор, ванільний цукор, яйця і крохмаль. Перемішайте та збийте блендером до стану гладкої пасти.
  4. У форму для випікання покладіть пергамент, рівномірно висипте половину крихти, не приминайте. Додайте сирну масу, розрівняйте, викладіть на неї сливи. Засипте начинку рештою крихти.
  5. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів впродовж 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі до повного остигання.

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