Вам навіть не треба буде замішувати тісто. такий пиріг сподобається всім.
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Сливовий пиріг
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 180 грамів масла 73%;
– 300 грамів борошна;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача.
Для начинки:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 10 слив.
Приготування:
- Масло кімнатної температури змішайте з просіяним борошном і розпушувачем. Додайте цукрову пудру і змішайте, щоб утворилися крихти.
- Сливи розділіть навпіл, видаліть кісточки, а плоди наріжте.
- Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте цукор, ванільний цукор, яйця і крохмаль. Перемішайте та збийте блендером до стану гладкої пасти.
- У форму для випікання покладіть пергамент, рівномірно висипте половину крихти, не приминайте. Додайте сирну масу, розрівняйте, викладіть на неї сливи. Засипте начинку рештою крихти.
- Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів впродовж 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі до повного остигання.
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