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Запашний яблучний хлібчик
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 800 грамів яблук;
– 3 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока;
– 20 грамів масла чи олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 – 70 грамів цукру;
– ванільний цукор або кориця до смаку.
Дивіться, як приготувати яблучний хліб: відео
Приготування:
- Яйця збийте міксером або вінчиком до пишної піни. Додайте молоко кімнатної температури та розтоплене масло.
- Всипте цукор та просійте борошно разом з розпушувачем. Додайте ванільний цукор або корицю і перемішайте до поєднання.
- Яблука за бажанням можна очистити від шкірки. Натріть їх на тонкі слайси на терці або наріжте.
- Яблука викладіть у форму, застелену пергаментом та змащену олією, і кожен шар полийте тістом. В кінці зверху викладіть декілька шматочків масла та присипте корицею чи ванільним цукром.
- Випікайте при температурі 180 градусів 35 – 45 хвилин.
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