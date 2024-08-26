Така випічка точно сподобається вашим близьким. Обов'язково спробуйте її приготувати.

Варто спробувати Ідеальний перекус за лічені гривні: готуємо цікаві двоколірні круасани

Запашний яблучний хлібчик

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 800 грамів яблук;
– 3 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока;
– 20 грамів масла чи олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 – 70 грамів цукру;
– ванільний цукор або кориця до смаку.

Дивіться, як приготувати яблучний хліб: відео

Приготування:

  1. Яйця збийте міксером або вінчиком до пишної піни. Додайте молоко кімнатної температури та розтоплене масло.
  2. Всипте цукор та просійте борошно разом з розпушувачем. Додайте ванільний цукор або корицю і перемішайте до поєднання.
  3. Яблука за бажанням можна очистити від шкірки. Натріть їх на тонкі слайси на терці або наріжте.
  4. Яблука викладіть у форму, застелену пергаментом та змащену олією, і кожен шар полийте тістом. В кінці зверху викладіть декілька шматочків масла та присипте корицею чи ванільним цукром.
  5. Випікайте при температурі 180 градусів 35 – 45 хвилин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.