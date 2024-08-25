Такі двоколірні круасани точно вразять ваших близьких. Спробуйте – вони можуть стати вашим улюбленим десертом.
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Шоколадні круасани двох кольорів
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 70 грамів цукру;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 130 мілілітрів олії;
– 630 – 650 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Начинка:
– цукор + кориця;
– нутелла;
– шоколад.
Дивіться, як приготувати круасани: відео
Приготування:
- До теплого молока додайте дріжджі та цукор. Перемішайте і вбийте яйця.
- Влийте олію та просійте борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке та еластичне тісто. Залиште підходити в теплому місці на годину.
- Тісто поділіть на дві однакові частини та помніть. В одну частину вмішайте какао.
- Розкачайте шоколадне тісто на поверхні, змащеній олією, в пласт середньої товщини.
- Те ж саме зробіть зі звичайним тістом і викладіть його зверху на шоколадне, попередньо змащене олією.
- Зробіть надрізи, викладіть начинку і закрутіть круасани. Залиште підходити на 10 – 15 хвилин.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці на 25 – 35 хвилин.
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