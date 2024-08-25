Такі двоколірні круасани точно вразять ваших близьких. Спробуйте – вони можуть стати вашим улюбленим десертом.

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Шоколадні круасани двох кольорів

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 70 грамів цукру;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 130 мілілітрів олії;

– 630 – 650 грамів борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Начинка:

– цукор + кориця;

– нутелла;

– шоколад.

Дивіться, як приготувати круасани: відео

Приготування:

До теплого молока додайте дріжджі та цукор. Перемішайте і вбийте яйця. Влийте олію та просійте борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке та еластичне тісто. Залиште підходити в теплому місці на годину. Тісто поділіть на дві однакові частини та помніть. В одну частину вмішайте какао. Розкачайте шоколадне тісто на поверхні, змащеній олією, в пласт середньої товщини. Те ж саме зробіть зі звичайним тістом і викладіть його зверху на шоколадне, попередньо змащене олією. Зробіть надрізи, викладіть начинку і закрутіть круасани. Залиште підходити на 10 – 15 хвилин. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці на 25 – 35 хвилин.

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