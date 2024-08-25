Ви можете брати й інші фрукти чи ягоди. Зокрема, персики, сливи, полуницю тощо.
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Перевернутий пиріг з абрикосами та карамеллю
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів абрикосів;
– 130 грамів борошна;
– 70 грамів масла;
– 80 грамів сметани;
– 160 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Для карамельного сиропу:
– 180 грамів цукру;
– 80 мілілітрів води.
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Приготування:
- Абрикоси помийте, розріжте на половинки та дістаньте кісточки.
- Викладіть абрикоси на дно форми.
- Тим часом в каструлю всипте цукор, влийте воду та поставте на вогонь. Варіть сироп до янтарного кольору і характерного карамельного аромату.
- Готовий сироп відразу рівномірно вилийте на абрикоси.
- Міксером збийте м'яке масло з цукром. Додайте яйця, не перестаючи збивати, сметану та ванільний цукор.
- Просійте борошно з розпушувачем і розмішайте до однорідного стану. Готове тісто вилийте на абрикоси.
- Випікайте пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Після того, як дістали пиріг з духовки, дайте йому постояти 15 – 20 хвилин, а потім переверніть на тарілку і прикрасьте цукровою пудрою.
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