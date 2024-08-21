З цим простим рецептом ваші сирники вдадуться просто розкішними. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Сирники – перевірений рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 – 2 столові ложки борошна;
– 1 жовток.
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Приготування:
- Сир ретельно перетріть через сито, щоб отримати ніжну текстуру.
- Додайте цукор, борошно і жовток. За бажанням можна додати цедру лимона або ванільний цукор для аромату.
- Сформуйте сирники за допомогою склянки, щоб вони були рівними та акуратними.
- Обсмажуйте на середньому вогні до появи золотистої скоринки.
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