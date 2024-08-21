З цим простим рецептом ваші сирники вдадуться просто розкішними. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

Варто спробувати Той самий бабусин рецепт: готуємо пухкі оладки з дитинства

Сирники – перевірений рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 – 2 столові ложки борошна;
– 1 жовток.

Дивіться, як правильно готувати сирники: відео

Приготування:

  1. Сир ретельно перетріть через сито, щоб отримати ніжну текстуру.
  2. Додайте цукор, борошно і жовток. За бажанням можна додати цедру лимона або ванільний цукор для аромату.
  3. Сформуйте сирники за допомогою склянки, щоб вони були рівними та акуратними.
  4. Обсмажуйте на середньому вогні до появи золотистої скоринки.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.