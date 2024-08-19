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Рецепт пухких оладок

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів теплого кефіру;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі.

Дивіться, як готувати оладки: відео

Приготування:

До ледь теплого кефіру додайте яйце, сіль та цукор. Далі всипте розпушувач чи соду. Просійте порціями борошно і добре перемішайте. Залиште тісто відпочити на 15 – 20 хвилин. Тісто має бути густим. ️ Смажте оладки на добре розігрітій пательні під кришкою в достатній кількості олії. Викладіть готові оладки на паперові рушники. За бажанням перед подачею полийте медом.

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