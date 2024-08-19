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Рецепт пухких оладок
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів теплого кефіру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Дивіться, як готувати оладки: відео
Приготування:
- До ледь теплого кефіру додайте яйце, сіль та цукор. Далі всипте розпушувач чи соду.
- Просійте порціями борошно і добре перемішайте. Залиште тісто відпочити на 15 – 20 хвилин.
- Тісто має бути густим. ️
- Смажте оладки на добре розігрітій пательні під кришкою в достатній кількості олії.
- Викладіть готові оладки на паперові рушники. За бажанням перед подачею полийте медом.
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