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Рецепт пухких оладок

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 мілілітрів теплого кефіру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.

Дивіться, як готувати оладки: відео

Приготування:

  1. До ледь теплого кефіру додайте яйце, сіль та цукор. Далі всипте розпушувач чи соду.
  2. Просійте порціями борошно і добре перемішайте. Залиште тісто відпочити на 15 – 20 хвилин.
  3. Тісто має бути густим. ️
  4. Смажте оладки на добре розігрітій пательні під кришкою в достатній кількості олії.
  5. Викладіть готові оладки на паперові рушники. За бажанням перед подачею полийте медом.

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