Тісто для цієї галети не потребує багато часу та особливих навичок. Випічка вийде соковитою та надзвичайно смачною.

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Рецепт сливової галети

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Дивіться, як приготувати галету зі сливами: відео

Приготування:

  1. В просіяне борошно додайте холодне масло та перетріть до стану крихти. Додайте домашній сир, яйце, ваніль, цукор та замісіть тісто. Загорніть в плівку і відправте в холодильник на 20 хвилин.
  2. Тим часом наріжте сливи скибочками.
  3. Тісто розкачайте в пласт, посипте крохмалем, викладіть сливи й знову посипте їх крохмалем.
  4. Загорніть бортики, змастіть жовтком і відправте в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.

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