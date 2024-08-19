Тісто для цієї галети не потребує багато часу та особливих навичок. Випічка вийде соковитою та надзвичайно смачною.

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Рецепт сливової галети

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 100 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 180 – 200 грамів борошна;

– сіль, ваніль, цукор до смаку;

– яєчний жовток для змащування.

Для начинки:

– 300 грамів слив;

– 1 столова ложка крохмалю.

Дивіться, як приготувати галету зі сливами: відео

Приготування:

В просіяне борошно додайте холодне масло та перетріть до стану крихти. Додайте домашній сир, яйце, ваніль, цукор та замісіть тісто. Загорніть в плівку і відправте в холодильник на 20 хвилин. Тим часом наріжте сливи скибочками. Тісто розкачайте в пласт, посипте крохмалем, викладіть сливи й знову посипте їх крохмалем. Загорніть бортики, змастіть жовтком і відправте в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.

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