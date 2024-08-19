Тісто для цієї галети не потребує багато часу та особливих навичок. Випічка вийде соковитою та надзвичайно смачною.
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Рецепт сливової галети
- Час: 1 година
- Порції: 4
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Приготування:
- В просіяне борошно додайте холодне масло та перетріть до стану крихти. Додайте домашній сир, яйце, ваніль, цукор та замісіть тісто. Загорніть в плівку і відправте в холодильник на 20 хвилин.
- Тим часом наріжте сливи скибочками.
- Тісто розкачайте в пласт, посипте крохмалем, викладіть сливи й знову посипте їх крохмалем.
- Загорніть бортики, змастіть жовтком і відправте в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.
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