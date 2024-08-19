Спробуйте зробити яблучний пиріг на пательні. Цей елементарний рецепт вас здивує.

Варто спробувати Ви такого ще точно не їли: як заготувати варення з малини та банану

Рецепт яблучного пирога на пательні

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевини та наріжте невеликими шматочками.
  2. На пательню покладіть масло. Коли воно розтопиться, додайте 50 грамів цукру та лимонний сік. Перемішайте та додайте яблука. Смажте 3 – 4 хвилини на помірному вогні.
  3. Збийте яйця та цукор. Просійте туди борошно з розпушувачем. Поступово додайте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідності.
  4. Додайте до тіста яблука і ще раз добре перемішайте.
  5. Чисту пательню змастіть маслом, застеліть пергаментом та вилийте тісто. Накрийте кришкою, поставте на найменший вогонь та випікайте 30 – 35 хвилин. У жодному разі не підіймайте кришку в перші 20 хвилин, бо пиріг впаде.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.