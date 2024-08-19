Спробуйте зробити яблучний пиріг на пательні. Цей елементарний рецепт вас здивує.

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Рецепт яблучного пирога на пательні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів борошна;

– 4 яблука;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 20 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевини та наріжте невеликими шматочками. На пательню покладіть масло. Коли воно розтопиться, додайте 50 грамів цукру та лимонний сік. Перемішайте та додайте яблука. Смажте 3 – 4 хвилини на помірному вогні. Збийте яйця та цукор. Просійте туди борошно з розпушувачем. Поступово додайте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідності. Додайте до тіста яблука і ще раз добре перемішайте. Чисту пательню змастіть маслом, застеліть пергаментом та вилийте тісто. Накрийте кришкою, поставте на найменший вогонь та випікайте 30 – 35 хвилин. У жодному разі не підіймайте кришку в перші 20 хвилин, бо пиріг впаде.

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