Спробуйте зробити яблучний пиріг на пательні. Цей елементарний рецепт вас здивує.
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Рецепт яблучного пирога на пательні
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевини та наріжте невеликими шматочками.
- На пательню покладіть масло. Коли воно розтопиться, додайте 50 грамів цукру та лимонний сік. Перемішайте та додайте яблука. Смажте 3 – 4 хвилини на помірному вогні.
- Збийте яйця та цукор. Просійте туди борошно з розпушувачем. Поступово додайте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідності.
- Додайте до тіста яблука і ще раз добре перемішайте.
- Чисту пательню змастіть маслом, застеліть пергаментом та вилийте тісто. Накрийте кришкою, поставте на найменший вогонь та випікайте 30 – 35 хвилин. У жодному разі не підіймайте кришку в перші 20 хвилин, бо пиріг впаде.
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