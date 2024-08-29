Таке лечо пасує навіть до святкового столу. Воно ідеально смакує з м'ясними стравами.

Варто спробувати До бургерів, салатів і навіть самостійно: елементарний рецепт маринованої цибульки

Рецепт лечо

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми червоного болгарського перцю;

– 4 кілограми томатів;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 0,5 склянки цукру;

– 120 мілілітрів оцту 9%;

– 1 склянка олії;

– 2 столові ложки солі;

– 1 пучок петрушки.

Приготування:

Помідори помийте, зробіть невеликі надрізи навхрест та помістіть їх у киплячу воду на 2 – 3 хвилини. Після цього почистьте томати від шкірки та наріжте четвертинками, видаливши серцевину. Покладіть у каструлю та варіть на невеликому вогні протягом години. Перець, цибулю і моркву почистьте та помийте. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву й перець – соломкою. Петрушку помийте й подрібніть. У помідори додайте цукор, сіль, цибулю та моркву, варіть протягом 3 – 5 хвилин. Далі додайте перець і варіть на слабкому вогні близько 10 хвилин. Додайте олію, оцет, петрушку та варіть протягом 5 – 7 хвилин. Банки простерилізуйте. Розкладіть у них лечо, щільно закрутіть кришками, переверніть та загорніть у ковдру чи рушник до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному темному місці.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний кетчуп з кабачків.