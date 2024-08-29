Таке лечо пасує навіть до святкового столу. Воно ідеально смакує з м'ясними стравами.
Варто спробувати До бургерів, салатів і навіть самостійно: елементарний рецепт маринованої цибульки
Рецепт лечо
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми червоного болгарського перцю;
– 4 кілограми томатів;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм цибулі;
– 0,5 склянки цукру;
– 120 мілілітрів оцту 9%;
– 1 склянка олії;
– 2 столові ложки солі;
– 1 пучок петрушки.
Приготування:
- Помідори помийте, зробіть невеликі надрізи навхрест та помістіть їх у киплячу воду на 2 – 3 хвилини. Після цього почистьте томати від шкірки та наріжте четвертинками, видаливши серцевину. Покладіть у каструлю та варіть на невеликому вогні протягом години.
- Перець, цибулю і моркву почистьте та помийте. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву й перець – соломкою. Петрушку помийте й подрібніть.
- У помідори додайте цукор, сіль, цибулю та моркву, варіть протягом 3 – 5 хвилин. Далі додайте перець і варіть на слабкому вогні близько 10 хвилин.
- Додайте олію, оцет, петрушку та варіть протягом 5 – 7 хвилин.
- Банки простерилізуйте. Розкладіть у них лечо, щільно закрутіть кришками, переверніть та загорніть у ковдру чи рушник до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному темному місці.
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