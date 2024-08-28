Мариновану цибулю можна додавати до низки страв. Зокрема, бургери та сендвічі стануть з нею просто фантастичними.

Варто спробувати Без оцту та цибулі: готуємо аджику по-домашньому на зиму

Маринована цибуля

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 сині цибулини;

– 1 склянка води;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 5 столових ложок оцту;

– 2 лаврові листки;

– 8 горошин духмяного перцю.

Дізнайтеся, як приготувати мариновану цибулю: відео

Приготування:

Цибулю почистьте та нашаткуйте тонкими півкільцями. Складіть в баночку або миску. У невелику каструлю налийте воду й оцет, додайте цукор, сіль, лаврове листя і горошинки духмяного перцю. Доведіть до кипіння, розмішайте, щоб цукор і сіль розчинилися. Залийте маринадом нарізану цибулю та залиште вистигати. Перед подачею поставте цибулю до холодильника мінімум на годину.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний кетчуп з кабачків.