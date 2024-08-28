Мариновану цибулю можна додавати до низки страв. Зокрема, бургери та сендвічі стануть з нею просто фантастичними.
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Маринована цибуля
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 сині цибулини;
– 1 склянка води;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 5 столових ложок оцту;
– 2 лаврові листки;
– 8 горошин духмяного перцю.
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Приготування:
- Цибулю почистьте та нашаткуйте тонкими півкільцями. Складіть в баночку або миску.
- У невелику каструлю налийте воду й оцет, додайте цукор, сіль, лаврове листя і горошинки духмяного перцю. Доведіть до кипіння, розмішайте, щоб цукор і сіль розчинилися.
- Залийте маринадом нарізану цибулю та залиште вистигати. Перед подачею поставте цибулю до холодильника мінімум на годину.
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