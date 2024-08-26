У цьому рецепті зовсім немає оцту та цибулі. Попри це, аджика буде просто фантастичною.
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Аджика по-домашньому
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 кілограми томатів;
– 1 кілограм солодкого перцю;
– 1 кілограм моркви;
– 2 гострі перці;
– 300 грамів часнику;
– 250 мілілітрів олії;
– 80 грамів солі;
– 100 грамів цукру.
Приготування:
- Усі овочі помийте. Перець почистьте від серцевини, а моркву – від шкірки.
- Поріжте овочі на 4 частини та пропустіть їх через м'ясорубку.
- Покладіть масу в каструлю, доведіть до кипіння, посоліть і варіть, помішуючи, 40 хвилин.
- Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте в киплячу аджику разом з олією та цукром. Перемішайте і варіть ще 10 хвилин.
- Розкладіть гарячу аджику в теплі стерилізовані банки та закрийте кришками.
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