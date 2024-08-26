У цьому рецепті зовсім немає оцту та цибулі. Попри це, аджика буде просто фантастичною.

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Аджика по-домашньому

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 кілограми томатів;

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 1 кілограм моркви;

– 2 гострі перці;

– 300 грамів часнику;

– 250 мілілітрів олії;

– 80 грамів солі;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Усі овочі помийте. Перець почистьте від серцевини, а моркву – від шкірки. Поріжте овочі на 4 частини та пропустіть їх через м'ясорубку. Покладіть масу в каструлю, доведіть до кипіння, посоліть і варіть, помішуючи, 40 хвилин. Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте в киплячу аджику разом з олією та цукром. Перемішайте і варіть ще 10 хвилин. Розкладіть гарячу аджику в теплі стерилізовані банки та закрийте кришками.

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