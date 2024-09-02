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Лютий сир
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 1 голівка часнику;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю.
Приготування:
- Почистьте часник. Подрібніть його через прес чи натріть на дрібній терці.
- Подрібнений часник, сметану, перець, сіль та паприку додайте до сиру. Добре перемішайте.
- Якщо хочете, щоб маса була ще одноріднішою, використайте блендер, міксер або товкачик.
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