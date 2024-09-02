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Лютий сир

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 1 голівка часнику;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю.

Приготування:

  1. Почистьте часник. Подрібніть його через прес чи натріть на дрібній терці.
  2. Подрібнений часник, сметану, перець, сіль та паприку додайте до сиру. Добре перемішайте.
  3. Якщо хочете, щоб маса була ще одноріднішою, використайте блендер, міксер або товкачик.

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