Фарш та сир додадуть кабачкам ситності. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Кабачкові рулети з фаршем

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 600 грамів фаршу;
– 4 яйця;
– 70 грамів сиру;
– половина пучка кропу;
– сіль, суміш перців до смаку.

Приготування:

  1. Кабачок розріжте вздовж тоненькими слайсами та посоліть. Сир натріть на грубу тертку, а кріп дрібно поріжте.
  2. Фарш посоліть та поперчіть до смаку. Заверніть грудочки фаршу в кабачкові слайси.
  3. Яйця злегка збийте. Викладіть рулетики у форму, залийте яєчною сумішшю та посипте подрібненим кропом.
  4. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 35 хвилин. Потім посипте сиром і запікайте ще 10 хвилин.

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