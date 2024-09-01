Фарш та сир додадуть кабачкам ситності. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Кабачкові рулети з фаршем
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 600 грамів фаршу;
– 4 яйця;
– 70 грамів сиру;
– половина пучка кропу;
– сіль, суміш перців до смаку.
Приготування:
- Кабачок розріжте вздовж тоненькими слайсами та посоліть. Сир натріть на грубу тертку, а кріп дрібно поріжте.
- Фарш посоліть та поперчіть до смаку. Заверніть грудочки фаршу в кабачкові слайси.
- Яйця злегка збийте. Викладіть рулетики у форму, залийте яєчною сумішшю та посипте подрібненим кропом.
- Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 35 хвилин. Потім посипте сиром і запікайте ще 10 хвилин.
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