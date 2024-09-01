Холодний борщ готується дуже просто. Спробуйте – вам сподобається.

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Холодний борщ

  • Час:
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 – 3 середні запечені буряки;
– 1 огірок;
– 3 варені яйця;
– 2 – 3 редиски;
– 500 грамів курячого бульйону або сироватки;
– 1 відварене куряче стегно;
– зелена цибуля, петрушка, кріп ️до смаку;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– сік третини лимона;
– 150 – 180 грамів сметани 20%;
– сіль до смаку.⠀

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Приготування:

  1. Усі інгредієнти наріжте кубиком. Зелень досить дрібно посічіть.
  2. Покладіть все у велику каструлю. ️Для кращого смаку відокремте варені жовтки та розітріть їх з гірчицею.
  3. Заливаю інгредієнти легким курячим бульйоном чи сироваткою.
  4. Заправте сіллю, лимонним соком і дайте постояти у холодильнику принаймні годину. ️

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