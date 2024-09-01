Холодний борщ готується дуже просто. Спробуйте – вам сподобається.

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Холодний борщ

Час :

: Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 середні запечені буряки;

– 1 огірок;

– 3 варені яйця;

– 2 – 3 редиски;

– 500 грамів курячого бульйону або сироватки;

– 1 відварене куряче стегно;

– зелена цибуля, петрушка, кріп ️до смаку;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– сік третини лимона;

– 150 – 180 грамів сметани 20%;

– сіль до смаку.⠀

Дивіться, як приготувати холодний борщ: відео

Приготування:

Усі інгредієнти наріжте кубиком. Зелень досить дрібно посічіть. Покладіть все у велику каструлю. ️Для кращого смаку відокремте варені жовтки та розітріть їх з гірчицею. Заливаю інгредієнти легким курячим бульйоном чи сироваткою. Заправте сіллю, лимонним соком і дайте постояти у холодильнику принаймні годину. ️

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