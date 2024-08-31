Ковбаски додадуть страві особливого аромату. Такий борщ з'їдять до останньої краплі.
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Польський журек
- Час: 2 години 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів яловичини на кістці;
– 200 грамів бекону;
– 100 грамів свинячих ковбасок для гриля;
– 0,5 моркви;
– 0,5 кореня петрушки;
– 50 грамів кореня селери;
– 50 грамів цибулі порей;
– 1 цибулина;
– 100 грамів копченої ковбаси;
– 3 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки білого маринованого хріну;
– 25 грамів висівок;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка борошна;
– 100 мілілітрів вершків 30%;
– 5 грамів майорану;
– 10 горошинок чорного перцю;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– 2 лаврові листки;
– горошок зеленого перцю до смаку.
Для подачі:
– 2 яйця;
– 1 пучок петрушки.
Приготування:
- У велику каструлю налийте 2 літри води, покладіть яловичину, 1 чайну ложку солі та доведіть до кипіння. Готуйте під кришкою приблизно 1,5 години.
- Після цього додайте нарізану кільцями моркву, корінь петрушки, цибулю-порей, селеру та обсмажену ріпчасту цибулю. Варіть під кришкою ще приблизно 30 хвилин. Потім корінь петрушки, селери та порей дістаньте.
- Додайте в каструлю бекон та проколоту виделкою ковбасу для гриля. Спробуйте суп і посоліть до смаку. Варіть близько 15 хвилин на слабкому вогні, накривши кришкою.
- Ковбасу для гриля дістаньте рівно через 10 хвилин після варіння і запечіть її при 220 градусах приблизно 15 хвилин.
- Додайте в суп копчену ковбасу, очищений часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, майоран, висівки, хрін, лимонний сік або оцет. Варіть приблизно 5 хвилин.
- Вершки змішайте з 2 столовими ложками холодної води та борошном. Додайте в суп і доведіть до слабкого кипіння.
- Подавайте з нарізаними запеченими ковбасками, свіжою петрушкою і звареним на круто яйцем.
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