Ковбаски додадуть страві особливого аромату. Такий борщ з'їдять до останньої краплі.

Варто спробувати Та сама м'ясна підливка до макаронів: простий рецепт родом з дитинства

Польський журек

Час : 2 години 35 хвилин

: 2 години 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів яловичини на кістці;

– 200 грамів бекону;

– 100 грамів свинячих ковбасок для гриля;

– 0,5 моркви;

– 0,5 кореня петрушки;

– 50 грамів кореня селери;

– 50 грамів цибулі порей;

– 1 цибулина;

– 100 грамів копченої ковбаси;

– 3 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки білого маринованого хріну;

– 25 грамів висівок;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка борошна;

– 100 мілілітрів вершків 30%;

– 5 грамів майорану;

– 10 горошинок чорного перцю;

– 4 горошинки духмяного перцю;

– 2 лаврові листки;

– горошок зеленого перцю до смаку.

Для подачі:

– 2 яйця;

– 1 пучок петрушки.

Приготування:

У велику каструлю налийте 2 літри води, покладіть яловичину, 1 чайну ложку солі та доведіть до кипіння. Готуйте під кришкою приблизно 1,5 години. Після цього додайте нарізану кільцями моркву, корінь петрушки, цибулю-порей, селеру та обсмажену ріпчасту цибулю. Варіть під кришкою ще приблизно 30 хвилин. Потім корінь петрушки, селери та порей дістаньте. Додайте в каструлю бекон та проколоту виделкою ковбасу для гриля. Спробуйте суп і посоліть до смаку. Варіть близько 15 хвилин на слабкому вогні, накривши кришкою. Ковбасу для гриля дістаньте рівно через 10 хвилин після варіння і запечіть її при 220 градусах приблизно 15 хвилин. Додайте в суп копчену ковбасу, очищений часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, майоран, висівки, хрін, лимонний сік або оцет. Варіть приблизно 5 хвилин. Вершки змішайте з 2 столовими ложками холодної води та борошном. Додайте в суп і доведіть до слабкого кипіння. Подавайте з нарізаними запеченими ковбасками, свіжою петрушкою і звареним на круто яйцем.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.