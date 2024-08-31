Така підливка також ідеально пасує до картопляного пюре. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.
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М'ясна підливка
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів яловичини;
– 600 грамів гарячої води;
– 15 грамів борошна;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка паприки;
– цукор, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помите м'ясо обсушіть паперовими рушниками та наріжте брусочками.
- Очищену цибулю наріжте напівкільцями та обсмажте в пательні з олією 3 – 4 хвилин, періодично помішуючи.
- Потім додайте яловичину та смажте ще 7 хвилин, помішуючи, поки кожен шматочок м'яса не змінить колір.
- Додайте пропущений через прес часник та спеції, перемішайте. Готуйте ще 1 хвилину, після чого додайте борошно та знову перемішайте.
- Влийте на пательню теплу воду так, щоб вона повністю покрила м'ясо. Додайте трохи цукру та лавровий лист. Протушкуйте близько години під кришкою. Доведіть до смаку сіллю, перцем і паприкою.
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