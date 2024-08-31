Така підливка також ідеально пасує до картопляного пюре. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.

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М'ясна підливка

Час : 1 година 5 хвилин

: 1 година 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів яловичини;

– 600 грамів гарячої води;

– 15 грамів борошна;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1 лавровий листок;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка паприки;

– цукор, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помите м'ясо обсушіть паперовими рушниками та наріжте брусочками. Очищену цибулю наріжте напівкільцями та обсмажте в пательні з олією 3 – 4 хвилин, періодично помішуючи. Потім додайте яловичину та смажте ще 7 хвилин, помішуючи, поки кожен шматочок м'яса не змінить колір. Додайте пропущений через прес часник та спеції, перемішайте. Готуйте ще 1 хвилину, після чого додайте борошно та знову перемішайте. Влийте на пательню теплу воду так, щоб вона повністю покрила м'ясо. Додайте трохи цукру та лавровий лист. Протушкуйте близько години під кришкою. Доведіть до смаку сіллю, перцем і паприкою.

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