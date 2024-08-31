Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився автентичним рецептом. Чебуреки вийдуть хрумкими та соковитими.

Варто спробувати Смажена картопля "по-бідному": геніальний рецепт з Півдня Іспанії

Чебуреки – перевірений рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 260 грамів окропу;
– 25 грамів горілки;
– 15 грамів олії;
– сіль до смаку.
Фарш:
– 400 грамів фаршу;
– 1 великий томат;
– 2 цибулини;
– 120 грамів сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 1 літр рафінованої соняшникової олії.

Дивіться, як готувати справжні чебуреки: відео

Приготування:

  1. Борошно змішайте із сіллю, олією та горілкою. Залийте окропом та перемішайте дерев'яною лопаткою. Потім замісіть тісто руками та залиште охолонути під плівкою.
  2. Фарш змішайте з натертими сиром, цибулею та томатом. Додайте сіль, перець та перемішайте.
  3. Тоненько розкачайте шматочок тіста, підпилюючи його борошном. Виріжте коло за допомогою кришки чи тарілки.
  4. Покладіть добру ложку фаршу, заліпіть краї та закріпіть їх додатково виделкою. Це ж саме зробіть з усім тістом та фаршем.
  5. Розігрійте олію на досить великому вогні. Смажте по 1 чебуреку за раз близько хвилини з однієї сторони. Потім переверніть на іншу та смажте ще хвилину. Чебурек буде готовий, коли він почне надуватися.
  6. Обережно зніміть чебурек та викладіть його на паперову серветку або решітку, щоб стекла зайва олія.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.