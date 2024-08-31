Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився автентичним рецептом. Чебуреки вийдуть хрумкими та соковитими.
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Чебуреки – перевірений рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 260 грамів окропу;
– 25 грамів горілки;
– 15 грамів олії;
– сіль до смаку.
Фарш:
– 400 грамів фаршу;
– 1 великий томат;
– 2 цибулини;
– 120 грамів сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 1 літр рафінованої соняшникової олії.
Дивіться, як готувати справжні чебуреки: відео
Приготування:
- Борошно змішайте із сіллю, олією та горілкою. Залийте окропом та перемішайте дерев'яною лопаткою. Потім замісіть тісто руками та залиште охолонути під плівкою.
- Фарш змішайте з натертими сиром, цибулею та томатом. Додайте сіль, перець та перемішайте.
- Тоненько розкачайте шматочок тіста, підпилюючи його борошном. Виріжте коло за допомогою кришки чи тарілки.
- Покладіть добру ложку фаршу, заліпіть краї та закріпіть їх додатково виделкою. Це ж саме зробіть з усім тістом та фаршем.
- Розігрійте олію на досить великому вогні. Смажте по 1 чебуреку за раз близько хвилини з однієї сторони. Потім переверніть на іншу та смажте ще хвилину. Чебурек буде готовий, коли він почне надуватися.
- Обережно зніміть чебурек та викладіть його на паперову серветку або решітку, щоб стекла зайва олія.
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