Спробуйте скористатися цим простим рецептом на 4 літрові банки. Він може стати вашим улюбленим.

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Мариновані помідори

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма томатів;

– 2 літри гарячої води.

Для маринаду:

– 2 літри води;

– 2 столові ложки солі;

– 8 столових ложок цукру;

– 8 столових ложок оцту 9%.

Приготування:

Помідори ретельно помийте, а 4 літрові банки простерилізуйте. Розкладіть томати в підготовлені банки, залийте їх окропом, накрийте кришками та залиште на 15 хвилин. Тим часом приготуйте маринад. Для цього в окріп покладіть сіль і цукор. Перемішуйте, поки вони не розчиняться, та влийте оцет. З помідорів злийте воду і залийте киплячим маринадом. Закатайте банки кришками, переверніть догори дном і закутайте ковдрою. Залиште до повного охолодження.

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