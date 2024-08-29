Спробуйте скористатися цим простим рецептом на 4 літрові банки. Він може стати вашим улюбленим.
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Мариновані помідори
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма томатів;
– 2 літри гарячої води.
Для маринаду:
– 2 літри води;
– 2 столові ложки солі;
– 8 столових ложок цукру;
– 8 столових ложок оцту 9%.
Приготування:
- Помідори ретельно помийте, а 4 літрові банки простерилізуйте.
- Розкладіть томати в підготовлені банки, залийте їх окропом, накрийте кришками та залиште на 15 хвилин.
- Тим часом приготуйте маринад. Для цього в окріп покладіть сіль і цукор. Перемішуйте, поки вони не розчиняться, та влийте оцет.
- З помідорів злийте воду і залийте киплячим маринадом. Закатайте банки кришками, переверніть догори дном і закутайте ковдрою. Залиште до повного охолодження.
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