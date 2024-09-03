Зелень додасть намазці неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Найшвидша бойківська намазка з часником і паприкою: готуємо лютий сир за 5 хвилин
Намазка з кисломолочного сиру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 6 редисок;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 0,5 пучка кропу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 1 помідор;
– 4 скибочки хліба.
Приготування:
- Редиску, зелену цибулю і зелень ретельно помийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Редиску натріть на великій тертці. Зелень дрібно наріжте.
- Часник почистьте та пропустіть через прес. Кисломолочний сир розімніть виделкою з сіллю та перцем.
- Змішайте сир з часником, зеленню та редискою. Подавайте на житніх тостах, прикрасивши кружальцями редиски та помідорів.
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