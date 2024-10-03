Навіть найменші нюанси можуть вплинути на смак картоплі, розповідає Ukr.Media. Тому важливо знати цікаві лайфхаки з її приготування, і один з них стосується цукру.

До речі Це вплине на смак та користь продукту: як треба варити картоплю – з кришкою чи без

Навіщо додавати цукор при варінні картоплі

Достатньо додати зовсім трішки цукру, щоб смак старої картоплі був куди кращим. Вводити його у воду потрібно одразу після закипання.

Гарнір, який обожнюють усі / Фото Unsplash

Що стосується кількості, достатньо буде однієї-двох чайних ложок. Також гарною ідеєю буде додати разом з цукром ложку лимонного соку. Завдяки цьому вона не потемніє та матиме гарний колір.

Кулінари також рекомендують класти картоплю не в холодну, а киплячу воду, щоб зберегти якомога більше її корисних властивостей.

Ідеальний рецепт: як перетворити печінку на шедевр.