З цим рецептом ви перетворите елементарний субпродукт на витвір кулінарного мистецтва. А з рецептом порталу Pysznosci не доведеться навіть особливо старатися.

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Рецепт яловичої печінки

Час: 20 хвилин + 1 година

Порцій: 3

Інгредієнти:

– 700 грамів яловичої печінки;

– 4 столові ложки олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– пшеничне борошно;

– 2 столові ложки вершків;

– 2 середні цибулини;

– 2 склянки молока;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Печінку замочуємо в молоці з кількома дольками лимона приблизно на 60 хвилин. Обсушуємо, нарізаємо скибочками, обвалюємо у борошні та обсмажуємо без приправ. Коли печінка трішки підрум'яниться, додаємо до неї масло, вершки та цибулю. Смажимо, поки цибуля не стане м'якою. Солимо, перчимо та подаємо з улюбленим гарніром.

Смачного!

Він не міг без нього і дня: який віскі обожнював Черчилль.