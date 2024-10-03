З цим рецептом ви перетворите елементарний субпродукт на витвір кулінарного мистецтва. А з рецептом порталу Pysznosci не доведеться навіть особливо старатися.
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Рецепт яловичої печінки
Час: 20 хвилин + 1 година
Порцій: 3
Інгредієнти:
– 700 грамів яловичої печінки;
– 4 столові ложки олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– пшеничне борошно;
– 2 столові ложки вершків;
– 2 середні цибулини;
– 2 склянки молока;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Печінку замочуємо в молоці з кількома дольками лимона приблизно на 60 хвилин.
- Обсушуємо, нарізаємо скибочками, обвалюємо у борошні та обсмажуємо без приправ.
- Коли печінка трішки підрум'яниться, додаємо до неї масло, вершки та цибулю. Смажимо, поки цибуля не стане м'якою.
- Солимо, перчимо та подаємо з улюбленим гарніром.
Смачного!
Він не міг без нього і дня: який віскі обожнював Черчилль.