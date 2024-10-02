Ми так часто смажимо цибулю, але зовсім не приділяємо уваги її естетиці. А дарма, тим паче, що зробити це дуже просто, інформує Ukr.Media.

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Як посмажити цибулю, що щоб вона красиво виглядала

Після того, як ми підготували цибулю, до неї потрібно додати трішки борошна. Орієнтуйтеся на пропорцію 4 столові ложки борошна на кілограм цибулі.

Незамінний інгредієнт / Фото Pixabay

Борошно не лише захистить цибулю від пригорання, а й сформує дуже апетитну скоринку. Також воно вбере частину вологи, завдяки чому цибуля обсмажиться куди краще.

Для того, щоб борошно рівномірно розподілилося, треба накрити сковорідку кришкою та добре струсити. Контролюйте, щоб не утворилися грудки.

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