Поєднання квашеної та звичайної капусти смакує фантастично. Ковбаски та реберця додадуть ще більше аромату.

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Польський бігос

Час : 2 години 50 хвилин

: 2 години 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма квашеної капусти;

– 0,5 кілограма капусти;

– 0,8 кілограма свинини;

– 0,5 кілограма свинячих ребер;

– 200 грамів бекону;

– 2 ковбаси;

– 2 чайні ложки томатної пасти;

– 1 цибулина;

– 0,75 склянки червоного сухого вина;

– 10 штук чорносливу без кісточки;

– 100 грамів сушених грибів;

– 10 лаврових листків;

– 20 горошин чорного перцю;

– 1 чайна ложка майорану;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Замочіть сушені гриби у воді мінімум на 2 години. Квашену капусту промийте, заливши водою і процідивши через сито. Покладіть її у велику каструлю, залийте водою і варіть до першого закипання. Потім злийте воду і покладіть назад в каструлю. Додайте дрібно нарізану білокачанну капусту і знову залийте водою. Варіть приблизно 30 – 40 хвилин від першого закипання. Потім покладіть в каструлю м'ясо з лопатки та цілі ребра. Варіть близько години. Тим часом наріжте кубиками бекон і обсмажте його на пательні. Додайте нарізану кубиками цибулю. Коли вона стане прозорою, додайте нарізану кубиками ковбасу. Готуйте до зарум'янення. Коли м'ясо стане м'яким, вийміть його і дайте охолонути. Капусту тушкуйте на повільному вогні, додайте до неї попередньо замочені сушені лісові гриби, нарізаний на дрібні частини чорнослив, лаврове листя і перець. Охолоджене м'ясо наріжте кубиками, видаліть всі хрящі та кістки, киньте в капусту. Приправте вміст каструлі сіллю і перцем до смаку. Влийте червоне вино. Прокип'ятіть кілька хвилин, щоб алкоголь випарувався, і додайте попередньо обсмажену ковбасу з беконом і цибулею. У кінці приготування додайте томатне пюре і майоран. Ретельно перемішайте вміст каструлі та подавайте.

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