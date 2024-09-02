Поєднання квашеної та звичайної капусти смакує фантастично. Ковбаски та реберця додадуть ще більше аромату.
Варто спробувати Ароматна польська запіканка з грибами: геніальна ідея вечері за малі гроші
Польський бігос
- Час: 2 години 50 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма квашеної капусти;
– 0,5 кілограма капусти;
– 0,8 кілограма свинини;
– 0,5 кілограма свинячих ребер;
– 200 грамів бекону;
– 2 ковбаси;
– 2 чайні ложки томатної пасти;
– 1 цибулина;
– 0,75 склянки червоного сухого вина;
– 10 штук чорносливу без кісточки;
– 100 грамів сушених грибів;
– 10 лаврових листків;
– 20 горошин чорного перцю;
– 1 чайна ложка майорану;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Замочіть сушені гриби у воді мінімум на 2 години. Квашену капусту промийте, заливши водою і процідивши через сито. Покладіть її у велику каструлю, залийте водою і варіть до першого закипання. Потім злийте воду і покладіть назад в каструлю. Додайте дрібно нарізану білокачанну капусту і знову залийте водою. Варіть приблизно 30 – 40 хвилин від першого закипання.
- Потім покладіть в каструлю м'ясо з лопатки та цілі ребра. Варіть близько години.
- Тим часом наріжте кубиками бекон і обсмажте його на пательні. Додайте нарізану кубиками цибулю. Коли вона стане прозорою, додайте нарізану кубиками ковбасу. Готуйте до зарум'янення.
- Коли м'ясо стане м'яким, вийміть його і дайте охолонути. Капусту тушкуйте на повільному вогні, додайте до неї попередньо замочені сушені лісові гриби, нарізаний на дрібні частини чорнослив, лаврове листя і перець.
- Охолоджене м'ясо наріжте кубиками, видаліть всі хрящі та кістки, киньте в капусту. Приправте вміст каструлі сіллю і перцем до смаку. Влийте червоне вино. Прокип'ятіть кілька хвилин, щоб алкоголь випарувався, і додайте попередньо обсмажену ковбасу з беконом і цибулею.
- У кінці приготування додайте томатне пюре і майоран. Ретельно перемішайте вміст каструлі та подавайте.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.