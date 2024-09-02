Гриби та картопля неймовірно добре поєднуються. Куряче філе додасть страві ще більше користі та смаку.

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Польська запіканка з грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 – 15 картоплин;

– 200 грамів курячого філе;

– 300 грамів грибів (лисичок, печериць тощо);

– 40 грамів масла;

– 1 цибулина;

– 150 грамів твердого сиру;

– запашні трави до смаку.

Заливка:

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів вершків 33% або сметани;

– спеції до смаку.

Дивіться, як приготувати польську запіканку з грибами: відео

Приготування:

Відварену та почищену картоплю перекладіть у форму, застелену пергаментом. Придавіть її каструлею чи тарілкою, щоб сформувати дно запіканки. Шматочки філе обсмажте до золотистості на маслі. Посоліть, поперчіть до смаку. Зверху запіканки викладіть підсмажене філе та гриби. Залийте заливкою зі збитих з яйцями та спеціями вершків. Цибулю подрібніть та викладіть на запіканку разом із тертим сиром. Для аромату додайте духмяні трави. Відправте випікатись в розігріту до 190 градусів духовку на 35 – 45 хвилин.

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