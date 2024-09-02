Гриби та картопля неймовірно добре поєднуються. Куряче філе додасть страві ще більше користі та смаку.
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Польська запіканка з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 – 15 картоплин;
– 200 грамів курячого філе;
– 300 грамів грибів (лисичок, печериць тощо);
– 40 грамів масла;
– 1 цибулина;
– 150 грамів твердого сиру;
– запашні трави до смаку.
Заливка:
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів вершків 33% або сметани;
– спеції до смаку.
Дивіться, як приготувати польську запіканку з грибами: відео
Приготування:
- Відварену та почищену картоплю перекладіть у форму, застелену пергаментом. Придавіть її каструлею чи тарілкою, щоб сформувати дно запіканки.
- Шматочки філе обсмажте до золотистості на маслі. Посоліть, поперчіть до смаку.
- Зверху запіканки викладіть підсмажене філе та гриби. Залийте заливкою зі збитих з яйцями та спеціями вершків.
- Цибулю подрібніть та викладіть на запіканку разом із тертим сиром. Для аромату додайте духмяні трави.
- Відправте випікатись в розігріту до 190 градусів духовку на 35 – 45 хвилин.
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