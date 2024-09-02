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Мусака – покроковий рецепт

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 баклажани;

– 3 – 4 картоплини;

– 1 середня цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 0,5 кілограма фаршу;

– 200 мілілітрів томатного соусу;

– 2 середні томати;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– чверть чайної ложки чорного меленого перцю;

– чверть чайної ложки кориці;

– чверть чайної ложки прованських трав;

– 0,7 літра молока;

– 70 грамів вершкового масла;

– 70 грамів борошна;

– 30 грамів тертого сиру;

– чверть чайної ложки тертого мускатного горіха;

– 1 жовток;

– 200 мілілітрів червоного сухого вина.

Дивіться, як приготувати мусаку: відео

Приготування:

Овочі помийте та наріжте слайсами завтовшки близько 7 міліметрів. Баклажани присоліть та залиште на 10 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім промокніть їх серветкою і злегка обсмажте на невеликій кількості олії. Так само обсмажте картоплю. Тим часом приготуйте начинку. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Глибоку пательню розігрійте, влийте оливкову олію, обсмажте цибулю 3 – 4 хвилини, після чого додайте подрібнений часник. Смажте ще 1 – 2 хвилини, додайте фарш та готуйте, доки він не перестане бути рожевим. Посоліть, поперчіть, додайте корицю, трави та добре перемішайте. Додайте порізані кубиками томати та томатний соус, доведіть до кипіння та влийте 200 мілілітрів сухого червоного вина. Зменште вогонь і тушкуйте приблизно 15 хвилин. Тим часом приготтуйте бешамель. В каструльці розтопіть масло й всипте борошно, постійно помішуйте до отримання кремоподібної маси, тоненькою цівочкою влийте молоко. Помішуйте весь час, щоб не було грудочок. Зніміть з вогню, додайте перець, сіль, мускатний горіх, жовток та поверніть на невеликий вогонь. Вимішуйте до загусання. Далі на дно змазаної олією форми покладіть шар картоплі, потім – шар баклажанів та шар м'ясної начинки. Накрийте шаром баклажанів, залийте соусом, посипте тертим сиром. Запікайте 40 хвилин при 180 градусах. Перед подачею краще охолодити мусаку приблизно 45 хвилин.

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