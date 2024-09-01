Котлети з курятини готуються дуже просто. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Рублені котлетки з курки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки крохмалю;
– 1,5 столової ложки майонезу 72%;
– суміш спецій універсальна, сіль, олія до смаку.
Приготування:
- Куряче філе промийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте маленькими кубиками.
- Додайте дрібно нарізану очищену цибулю, сіль, спеції до смаку, крохмаль, майонез та яйце.
- Добре перемішайте фарш та залиште на 10 хвилин.
- Розігрійте олію на пательні й викладіть ложкою котлети. Смажте на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.
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