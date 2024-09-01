Котлети з курятини готуються дуже просто. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Рублені котлетки з курки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів курячого філе;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;

– 1,5 столової ложки крохмалю;

– 1,5 столової ложки майонезу 72%;

– суміш спецій універсальна, сіль, олія до смаку.

Приготування:

Куряче філе промийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте маленькими кубиками. Додайте дрібно нарізану очищену цибулю, сіль, спеції до смаку, крохмаль, майонез та яйце. Добре перемішайте фарш та залиште на 10 хвилин. Розігрійте олію на пательні й викладіть ложкою котлети. Смажте на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.

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