Нехай цього року це буде різдвяний короп – він стане окрасою вашого столу на Святвечір. Як смачно запекти коропа в духовці, розповідає 24 Канал.

Читайте також Без неї не обходиться жодне свято: рецепт ароматної першої страви з серця українських Карпат

Запечений короп з грибами на Святвечір

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 короп;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1/2 лимона;

– сіль, перець, спеції – до смаку;

– олія для змащування та смаження.

Приготування:

Коропа очистьте від луски, випатрайте, видаліть зябра. Промийте тушку холодною водою і ретельно обсушіть.

Підготовлену рибу збризкайте соком половини лимона, натріть зовні й зсередини сіллю, чорним меленим перцем і спеціями та залиште на 15 хвилин.

Подрібнену цибулину обсмажте в олії до прозорого стану, додайте нарізані невеликими шматочками печериці. Посоліть, поперчіть і смажте ще 10 хвилин.

Коропа нафаршуйте обсмаженими грибами, укладіть в змащену олією форму. Зверху на тушці зробіть надрізи, вставте в них скибочки лимона і запікайте при 180 градусів 45 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділився.

Смачного!

Пригадайте: які 12 страв мають бути на кожному столі у вечерю перед Різдвом.