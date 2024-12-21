Нехай цього року це буде різдвяний короп – він стане окрасою вашого столу на Святвечір. Як смачно запекти коропа в духовці, розповідає 24 Канал.
Читайте також Без неї не обходиться жодне свято: рецепт ароматної першої страви з серця українських Карпат
Запечений короп з грибами на Святвечір
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 короп;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 1/2 лимона;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– олія для змащування та смаження.
Приготування:
- Коропа очистьте від луски, випатрайте, видаліть зябра. Промийте тушку холодною водою і ретельно обсушіть.
- Підготовлену рибу збризкайте соком половини лимона, натріть зовні й зсередини сіллю, чорним меленим перцем і спеціями та залиште на 15 хвилин.
- Подрібнену цибулину обсмажте в олії до прозорого стану, додайте нарізані невеликими шматочками печериці. Посоліть, поперчіть і смажте ще 10 хвилин.
- Коропа нафаршуйте обсмаженими грибами, укладіть в змащену олією форму. Зверху на тушці зробіть надрізи, вставте в них скибочки лимона і запікайте при 180 градусів 45 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділився.
Смачного!
Пригадайте: які 12 страв мають бути на кожному столі у вечерю перед Різдвом.