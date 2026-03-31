Сегодня время – это самый ценный ресурс, поэтому важно принимать во внимание все, что позволяет его сэкономить, особенно если это касается кухни. Как сварить горох в разы быстрее, чем обычно – рассказывает портал Pysznosci.

Как сварить горох быстрее?

Время приготовления желтого гороха напрямую зависит от его предварительной подготовки, сорта и формы – цельные зерна требуют значительно больше внимания, чем колотые. Если вы планируете варить горох в кастрюле как отдельное блюдо, учитывайте, что в среднем этот процесс продлится от 1 до 2 часов.

Предварительное замачивание гороха на 8 – 10 часов существенно ускорит дело. Цельный горох после такой процедуры готовьте в течение 1 – 1,5 часов, а измельченный - всего 45 – 60 минут.

Когда же времени на замачивание нет, варите колотый горох не менее 1 – 1,5 часа после закипания воды, постоянно контролируя его мягкость.

Сколько надо варить горох для супа?

Во время приготовления супа надо придерживаться похожих временных рамок. Тогда блюдо будет насыщенное, а горох – готовым, подсказывает портал Przepisy.

Если вы замочили бобовые хотя бы на 2 часа, они будут готовы через 1 – 1,5 часа варки, а вот сухой горох без подготовки придется держать на огне от 1,5 до 2 часов, пока он не разварится до нужной консистенции.

