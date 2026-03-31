Сьогодні час – це найцінніший ресурс, тому важливо брати до уваги усе, що дозволяє його зекономити, особливо якщо це стосується кухні. Як зварити горох в рази швидше, ніж зазвичай – розповідає портал Pysznosci.

Як зварити горох швидше?

Час приготування жовтого гороху безпосередньо залежить від його попередньої підготовки, сорту та форми – цілісні зерна потребують значно більше уваги, ніж колоті. Якщо ви плануєте варити горох у каструлі як окрему страву, враховуйте, що в середньому цей процес триватиме від 1 до 2 годин.

Чудова ідея для гарніру / Фото "Смачні рецепти"

Попереднє замочування гороху на 8 – 10 годин суттєво прискорить справу. Цільний горох після такої процедури готуйте протягом 1 – 1,5 години, а подрібнений — всього 45 – 60 хвилин.

Коли ж часу на замочування немає, варіть колотий горох щонайменше 1 – 1,5 години після закипання води, постійно контролюючи його м'якість.

Скільки треба варити горох для супу?

Під час приготування супу треба дотримуватися схожих часових рамок. Тоді страва буде насичена, а горох – готовим, підказує портал Przepisy.

Якщо ви замочили бобові хоча б на 2 години, вони будуть готові через 1 – 1,5 години варіння, а от сухий горох без підготовки доведеться тримати на вогні від 1,5 до 2 годин, поки він не розвариться до потрібної консистенції.

