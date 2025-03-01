Пригодится масло, мука или морозильная камера. Как исправить липкое тесто рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как исправить липкое тесто: 3 способа

В качестве практического решения для домашних пекарей, эксперты рекомендуют использовать растительное масло для решения распространенной проблемы прилипания теста к рукам. Несколько капель, нанесенных на ладони, могут эффективно исправить тесто, обеспечивая более гладкое выпекание.

Если же основа для теста слишком жидкая, эффективно исправить ситуацию можно добавлением муки. Однако, очень важно после этого тщательно вымешать смесь, чтобы тесто сохранило свою воздушную текстуру.



Когда тесто получилось жидким – добавьте муки / Фото Unsplash

Также шеф-повара рекомендуют третий способ улучшения качества липкого теста: охлаждение. Процесс заключается в том, что тесто формируют в шар, надежно заворачивают в пищевую пленку и помещают в холодильник на 20 минут.

После воздействия низкой температуры заготовка прилипать уже не будет.

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