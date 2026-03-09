По вкусу результат получается не менее удачным – пюре становится нежным, мягким и с приятной сливочной ноткой, сообщают Хорошие новости. Если вы не употребляете молоко, а покупаете только для пюре этот вариант подходит для вас идеально.

К теме Из-за них котлеты становятся жесткими: 2 ингредиента, которым не место в фарше

Почему стоит использовать сухое молоко для пюре?

На стандартную порцию картофеля обычно хватает двух столовых ложек сухого молока. Его можно всыпать просто в горячий отваренный картофель, добавив сливочное масло и немного картофельного отвара. Другой способ – сначала растворить порошок в небольшом количестве теплого отвара, а потом постепенно ввести в пюре.

Вкус у пюре будет фантастический / Фото Unsplash

В итоге масса получается светлой, нежной и с выразительным сливочным вкусом. Отличие от варианта с обычным молоком почти не ощущается. Отдельным преимуществом считают и более длительное хранение сухого молока – в сухом прохладном месте оно не портится значительно дольше.

Чтобы пюре стало еще более воздушным, после разминания толкушкой его можно коротко взбить миксером на средней скорости. Для этого достаточно примерно минуты. А вот блендер для такого блюда не подходит. Из-за высокой скорости ножей структура крахмала разрушается, и вместо мягкого пюре образуется липкая густая масса. Миксер дает другой эффект – насыщает блюдо воздухом и делает его более легким по текстуре.

Какие специи стоит добавить к пюре?

Кроме соли, к картофельному пюре часто добавляют мускатный орех. Именно он хорошо сочетается со сливочными нотами и придает блюду более выразительный вкус, информирует Pysznosci.

Лучше всего использовать его свежемолотым, ведь так аромат раскрывается полнее. Свежемолотый перец даст легкую теплую остроту, которая подчеркивает вкус картофеля, а не перекрывает его. Без него пюре часто кажется немного плоским – как будто чего-то не хватает. Иногда стоит вспомнить о зелени. Сушеный укроп или петрушка добавляют легкую свежесть и делают вкус более мягким.

Что еще вкусного приготовить?