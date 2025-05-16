Секрет вкусной пасты – в неочевидных мелочах, которые способны существенно повлиять на результат. Какую из них вы просто обязаны взять в ежедневное использование – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Секрет, о котором мало кто знает

Многие хозяйки заливают соусом только что приготовленную пасту. Но это распространенная ошибка, которая плохо повлияет на блюдо.

Блюдо, которое обожают все / Фото Freepik

Есть куда лучшее решение: когда паста будет почти готова, переложите ее на сковородку с соусом и добавьте воды, в которой она варилась. Тогда в дело вступит крахмал, который сделает текстуру более шелковистой и объединит все в одно целое.

А когда вы будете готовить сливочный соус, то снимайте его с огня перед тем, как добавлять сливки. Иначе они свернутся, и результат будет далеким от идеала.

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