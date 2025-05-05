Молодая картошка, приготовленная на огне и дополненная любимым мясом и овощами точно взбудоражит ваше кулинарное воображение. Это так вкусно, что вы даже можете забыть о таком привычном шашлыке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт молодого картофеля на огне

Время : 40 минут + маринование

: 40 минут + маринование Порций: 2

Ингредиенты:

– 600 граммов молодого картофеля;

– 300 граммов грудинки или копченого бекона;

– 6 зубчиков чеснока;

– 2 чайные ложки молотой паприки;

– 60 миллилитров растительного масла;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте картофель. Если клубни большие – разрежьте пополам. Посолите, добавьте паприку и масло со специями и травами. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 30 минут. Нарежьте грудинку на кубики размером около 3 на 3 сантиметра. Нанизывайте на шпажки кусочки картофеля и грудинки, чередуя их между собой. Подойдут как деревянные шпажки, так и металлические шампуры. Положите каждую шпажку на лист фольги. Добавьте измельченный чеснок и полейте остатками маринада. Плотно заверните в фольгу, хорошо завернув края. Повторите для всех шпажек. Запекайте на открытом огне или углях в течение 20 – 25 минут, пока ингредиенты не станут мягкими и ароматными.

Приятного аппетита!

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