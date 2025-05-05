Молодая картошка, приготовленная на огне и дополненная любимым мясом и овощами точно взбудоражит ваше кулинарное воображение. Это так вкусно, что вы даже можете забыть о таком привычном шашлыке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт молодого картофеля на огне
- Время: 40 минут + маринование
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 600 граммов молодого картофеля;
– 300 граммов грудинки или копченого бекона;
– 6 зубчиков чеснока;
– 2 чайные ложки молотой паприки;
– 60 миллилитров растительного масла;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно промойте картофель. Если клубни большие – разрежьте пополам.
- Посолите, добавьте паприку и масло со специями и травами. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 30 минут.
- Нарежьте грудинку на кубики размером около 3 на 3 сантиметра.
- Нанизывайте на шпажки кусочки картофеля и грудинки, чередуя их между собой. Подойдут как деревянные шпажки, так и металлические шампуры.
- Положите каждую шпажку на лист фольги. Добавьте измельченный чеснок и полейте остатками маринада. Плотно заверните в фольгу, хорошо завернув края. Повторите для всех шпажек.
- Запекайте на открытом огне или углях в течение 20 – 25 минут, пока ингредиенты не станут мягкими и ароматными.
Приятного аппетита!
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