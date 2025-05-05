Молода картопля, приготована на вогні та доповнена улюбленим мʼясом та овочами точно розбурхає вашу кулінарну уяву. Це так смачно, що ви навіть можете забути про такий звичний шашлик, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм суперфіналістки кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт молодої картоплі на вогні

Час : 40 хвилин + маринування

: 40 хвилин + маринування Порцій: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів молодої картоплі;

– 300 грамів грудинки або копченого бекону;

– 6 зубчиків часнику;

– 2 чайні ложки меленої паприки;

– 60 мілілітрів олії;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте картоплю. Якщо бульби великі — розріжте навпіл. Посоліть, додайте паприку та олію зі спеціями і травами. Добре перемішайте і залиште маринуватися приблизно на 30 хвилин. Наріжте грудинку на кубики розміром близько 3 на 3 сантиметри. Нанизуйте на шпажки шматочки картоплі та грудинки, чергуючи їх між собою. Підійдуть як дерев’яні шпажки, так і металеві шампури. Покладіть кожну шпажку на аркуш фольги. Додайте подрібнений часник і полийте залишками маринаду. Щільно загорніть у фольгу, добре загорнувши краї. Повторіть для всіх шпажок. Запікайте на відкритому вогні або вугіллі протягом 20–25 хвилин, доки інгредієнти не стануть м’якими й ароматними.

Смачного!

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