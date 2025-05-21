Оказывается, запечь картофель без духовки не только вполне реально, но и быстрее, чем традиционным способом. 24 Канал предлагает попробовать этот оригинальный способ приготовления картофеля из инстаграма bird_nadin.

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Как запечь картофель без духовки

Картофель тщательно моем и кладем в пакет для запекания. С помощью зубочистки делаем несколько отверстий, чтобы выходил пар, и отправляем в микроволновую печь.

Запечь картофель можно без духовки / Фото Shuba

Готовим примерно 10 минут. Если мощность устройства более 850 Вт, то может хватить и 8 минут.

Готовый картофель осторожно достаем, разрезаем пополам, сверху выкладываем кусочек сливочного масла и посыпаем тертым сыром.

Перед подачей можно добавить зелень и любимые специи – так картошечка будет смаковать еще лучше.

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