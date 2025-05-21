Виявляється, запекти картоплю без духовки не лише цілком реально, а й швидше, ніж у традиційний спосіб. 24 Канал пропонує спробувати цей оригінальний спосіб приготування картоплі з інстаграму bird_nadin.

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Як запекти картоплю без духовки

Картоплю ретельно миємо й кладемо в пакет для запікання. За допомогою зубочистки робимо кілька отворів, щоб виходила пара, і відправляємо в мікрохвильову піч.

Запекти картоплю можна без духовки / Фото Shuba

Готуємо приблизно 10 хвилин. Якщо потужність пристрою понад 850 Вт, то може вистачити й 8 хвилин.

Готову картоплю обережно дістаємо, розрізаємо навпіл, зверху викладаємо шматочок вершкового масла та посипаємо тертим сиром.

Перед подачею можна додати зелень та улюблені спеції – так картопелька смакуватиме ще краще.

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