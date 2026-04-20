Удачная закваска – главный секрет отличного результата при выпечке хлеба. Как правильно ее подпитать – рассказывает ютуб-канал "Домашние рецепты от Натальи".

Как подпитать закваску для хлеба?

Представьте, что вы "кормите" свою закваску, чтобы она "набралась сил" перед выпеканием. Самое простое правило здесь – равные части.

Например, если у вас есть 77 граммов закваски, добавьте к ней столько же воды и хорошо разболтайте, чтобы закваска растворилась. После этого всыпьте так же 77 граммов муки – лучше всего брать пшеничную высшего сорта или цельнозерновую, в зависимости от вашего рецепта.

Тщательно все перемешайте, чтобы не осталось сухих комочков и масса стала однородной, как густая сметана. Теперь переложите эту смесь в высокую стеклянную банку, она обязательно должна быть чистой. Выберите такую емкость, чтобы закваске было куда расти, ведь она должна стать больше в 2 – 3 раза.

Оставьте ее в теплом месте без сквозняков примерно на 5 – 6 часов. Когда вы увидите, что масса выросла, стала пористой и внутри появилось много пузырьков воздуха – она готова к работе!

Как хранить закваску для хлеба?

Если планируете делать хлеб позже – вы можете накрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Но не стоит делать это "наглухо", потому что закваска должна "дышать", рассказывает Palyanytsyabread.

Закваска может "спать" в течение длительного времени, но очень важно подпитать ее снова, когда будете готовы выпекать хлеб.

